ASSE - Boudebouz n'imagine pas une descente

Avec 8 victoires, 5 nuls et 14 défaites en 27 sorties, l'ASSE, avec 29 petits points au compteur, pointe à une inquiétante seizième place au classement. Les Verts ne disposent, en effet, que de deux petites unités d'avance sur le dix-huitième et barragiste, le Nîmes Olympique (27 points). Buteur décisif dans les tout derniers instants de la demi-finale de la Coupe de France mercredi face à Rennes (2-1), Ryad Boudebouz (30 ans) s’est confié sur la fin de saison peut-être mouvementée qui attend son équipe.

"Si les Verts peuvent descendre ? Je ne peux l’imaginer. J’ai joué beaucoup de fois le maintien, à Sochaux, à Bastia et lors de ma première année à Montpellier. Je ne suis jamais descendu. Saint-Étienne est un club historique de Ligue1 et il doit y rester. Pour y parvenir, on doit tous rester solidaires, nous, joueurs, comme les supporters", a indiqué le milieu de terrain offensif algérien (1 but et 3 passes décisives en 23 matches de Ligue 1) dans les colonnes du quotidien L’Equipe.