ASSE - Boudebouz sur le retour

Actuellement sur une série de trois revers consécutifs en championnat, l'AS Saint-Etienne se déplace dimanche après-midi à Brest dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1 (17h). Pour ce voyage en Bretagne, Claude Puel et les Verts pourraient compter sur le retour de blessure de Ryad Boudebouz, comme l'a confié l'entraîneur stéphanois ce samedi en conférence de presse.

"Ryad devrait faire le déplacement avec nous à Brest. Il est mieux, nous ferons un dernier test avant de partir. Nous n'avons pas un effectif fourni en ce moment, nous verrons si nous pouvons réintégrer d'autres joueurs au groupe. Nous sommes dans une configuration Coupe d'Europe avec un match tous les trois jours" a-t-il déclaré.

⚽️ #SB29ASSE



🎙️Claude #Puel #ASSE :



"On est dans une configuration Coupe d'Europe en enchainant les matches.



On n'a pas un effectif fourni en ce moment. On verra. @Ryadbdz peut être de retour."#FBsport @Francebleubzh