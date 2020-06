ASSE - C'est la reprise à Saint-Etienne

A un peu plus d'un mois de son retour à la compétition, prévu le 24 juillet face au PSG en finale de la Coupe de France, l'AS St-Etienne a repris l'entraînement, ce mercredi au centre Robert-Herbin de l'Etrat. Le club forézien, qui est le 5e club de L1 à reprendre après Lyon, Lille, Nice et Nantes, a publié sur les réseaux sociaux plusieurs photos de l'arrivée de ses joueurs. On peut y reconnaître, malgré leurs masques, Wahbi Khazri, Denis Bouanga, Wesley Fofana ou encore Ryad Boudebouz.

Alors que Franck Honorat est à Brest, où son transfert ne devrait plus tarder à être officialisé, William Saliba (prêté par Arsenal), Yohan Cabaye (fin de contrat) et Jean-Eudes Aholou (prêté par Monaco) ont été autorisés à rester chez eux, pour l'instant. Loïc Perrin (fin de contrat) reprend ce mercredi avec les autres, tout comme Stéphane Ruffier, lié aux Verts jusqu'en 2021 mais toujours en froid avec Claude Puel.