ASSE - Cabaye, Saliba et Honorat absents de la reprise

Les Verts reprennent le chemin du centre Robert-Herbin. A un peu plus d'un mois de la finale de la Coupe de France (le 24 juillet face au PSG), l'heure de la reprise à sonné à Saint-Etienne, où Claude Puel va retrouver tous ses hommes ce mercredi. Tous ? Pas vraiment, puisque certains joueurs vont manquer à l'appel, d'après L'Equipe.

Leo Lacroix et Théo Vermot, dont les départs sont déjà actés, ne sont pas attendus ce mercredi. Pas plus que William Saliba, Yohan Cabaye et Jean-Eudes Aholou, en fin de contrat ou de prêt, et qui ont été autorisés à rester chez eux en attendant que l'UEFA clarifie la situation des joueurs dans leur cas. Franck Honorat, lui, est arrivé à Brest afin d'y finaliser son transfert, qui avoisine les 5 millions d'euros (hors pourcentage à la revente), et ne sera donc pas présent non plus à l'Etrat. Loïc Perrin, qui arrive en fin de contrat, a quant à lui été autorisé à s'entraîner, puisque la question de sa potentielle prolongation n'est toujours pas réglée...