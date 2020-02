ASSE - Cabaye appelle l'équipe à prendre ses responsabilités

Malgré une prestation d'ensemble plutôt intéressante, les Verts de Saint-Etienne ont encore chuté, cette fois-ci sur la pelouse du Montpellier Hérault Sport Club (1-0, résumé et notes), ce dimanche après-midi dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1. Au micro de beIN Sports, Yohan Cabaye, le milieu de terrain défensif ligérien, a fait part de son inquiétude grandissante suite à ce nouveau revers, qui laisse l'ASSE à une dangereuse 15ème place du classement.

"Bien sûr que c'est inquiétant. On enchaîne les mauvais résultats", a concédé le numéro 29 des Verts, et d'appeler son équipe à prendre ses responsabilités. "En plus de ça, on a des joueurs qui se blessent, des joueurs importants. Donc forcément ça devient inquiétant, mais il faut prendre nos responsabilités, arrêter de se cacher derrière certains faits et se bouger parce que sinon ce sera compliqué jusqu'au bout, mais ça on le sait", a-t-il poursuivi auprès de nos confrères. "Il faut retrouver de l'efficacité offensivement mais aussi défensivement, ça fait longtemps que l'on n'a pas fait un match sans prendre de but. Ça se joue aussi avec la confiance. Il n'y a qu'avec le travail que l'on s'en sortira. On a un quart de finale de Coupe de France jeudi. Il faut essayer de se qualifier pour les 1/2 et reprendre de la confiance", a-t-il conclu.