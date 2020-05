ASSE - Cabaye explique ses débuts mitigés

Très peu utilisé en première partie de saison, la faute à des blessures récurrentes, Yohan Cabaye a connu un début d'année 2020 beaucoup plus réjouissant sur le plan sportif, avec pas moins de 13 apparitions toutes compétitions confondues depuis janvier (sur 21 matchs au total). Une saison en demi-teinte, donc, dont le milieu de 34 ans fait le bilan pour L'Equipe. "Cette saison a été un peu difficile au début en raison des blessures. Je n'ai pas joué en fin d'année 2019. Mais j'ai bien bossé pour revenir et, surtout, j'ai pu enchaîner les matches. C'est ce qui me manquait", explique l'ancien parisien.

"Mon dernier match remontait quand même à décembre 2018 (avec Al-Nasr, EAU). J'ai continué à m'entraîner, et heureusement d'ailleurs", rappelle Cabaye, arrivé chez les Verts l'été dernier. "Mais retrouver un groupe, des séances normales, ça m'a fait du bien. Porter ce maillot m'a rendu heureux aussi. Je ne suis pas de nature inquiète, mais en voyant les petits pépins arriver, je me posais des questions. Heureusement qu'au club et dans mon entourage on me rassurait, on me disait que c'était normal. Le public m'a toujours soutenu également. Et depuis janvier, je me sentais bien." Et puis, la crise du covid-19 est venue stopper son élan. Pas de quoi entamer sa motivation à poursuivre sa carrière, à St-Etienne ou ailleurs...