ASSE - Cabaye prend plaisir à jouer le rôle de mentor

À quelques jours d'affronter l'Olympique Lyonnais dans le 120ème derby rhônalpin, Yohan Cabaye s'est exprimé sur son rôle au sein du vestiaire stéphanois. Le milieu de terrain des Verts (34 ans, 14 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 passe décisive) estime pouvoir être "un leader, un exemple" pour les jeunes. C'est, en tout cas, ce qu'il a affirmé en conférence de presse.

"Leader, je ne sais pas. Personnellement, ça me fait du bien d'enchaîner, d'être épargné par les blessures. De par mon âge et mon expérience, être leader, ça ne me fait pas peur. C'est important de donner l'exemple, de véhiculer une image positive. C'est quelque chose que je prends plaisir à faire. Je sais que j'ai un rôle auprès des jeunes qui est important", a lancé le numéro 29 de l'ASSE.