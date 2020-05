ASSE - Caïazzo a pris 'encore plus de hauteur' depuis la nomination de Puel

Dans un entretien accordé au quotidien régional Le Progrès, Bernard Caïazzo, le président du conseil de l'AS Saint-Etienne, a évoqué son rôle dans la gouvernance des Verts. Le dirigeant de 66 ans assure avoir pris "encore plus de hauteur" depuis l'arrivée de Claude Puel et Xavier Thuilot dans le Forez en octobre dernier.

"Depuis l'arrivée de Claude Puel et de Xavier Thuilot, j'ai pris la décision de prendre encore plus de hauteur et de ne jamais intervenir sur le sujet de l'ASSE. Avec Roland (Romeyer, le président du directoire), ils sont trois. C'est bien suffisant. Comme on le voit dans le football français, il faut éviter la cacophonie avec des interventions qui ne sont pas coordonnées, chacun disant tout et son contraire. Je n'ai pas de bureau à l'Etrat, je n'ai pas, non plus, de salaire. Je suis actionnaire du club et je fais confiance au directoire qui a été nommé par le conseil de surveillance. Ce sont des gens compétents. C'est à eux de diriger le club. Moi, je suis un observateur", a indiqué le dirigeant stéphanois.