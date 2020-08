ASSE - Certains joueurs se sont présentés en surpoids à la reprise

Interrogé par France Football sur les conditions particulières de la reprise de l'entraînement, fin juin, Claude Puel évoque un "groupe disparate". Invité à s'expliquer, il précise : "disons que certains avaient un peu lâché durant le confinement et pris de la masse grasse". Les intéressés se reconnaîtront...

"D'autres, au contraire, sont revenus à un super niveau et avaient même progressé sur le plan physique", poursuit Puel, qui avait décidé de se passer de plusieurs cadres (Khazri, Boudebouz, M'Vila, Diony, Ruffier) pour le dernier stage de préparation des Verts, à Dinard. "Au fur et à mesure qu'on va rentrer dans la compétition, je serai amené à faire des choix et il y aura donc forcément un peu plus de tensions", prévient-il. "Mais ça, c'est le quotidien d'une équipe et d'un club."