ASSE - Charles Abi vers un forfait face à Lorient

Pour sa première sortie de la saison, dimanche après-midi (15 heures, Stade Geoffroy-Guichard) face au FC Lorient, l'ASSE devra se passer des services de Charles Abi (20 ans). Selon le quotidien L'Equipe, le jeune attaquant des Verts souffre des ischio-jambiers et devrait être ménagé et donc forfait pour la réception des Merlus. Zaydou Youssouf, remis de son long pépin au genou, manquera également à l'appel face au FCL en raison d'une gêne à son quadriceps gauche, révèle Le Progrès. En revanche, Kévin Monnet-Paquet (genou) et Yann M'Vila (cheville) vont beaucoup mieux et postulent à une place pour cette rencontre.