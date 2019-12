ASSE - Charles Abi vers un retour, Gabriel Silva incertain pour Strasbourg

Pour le déplacement sur la pelouse du Racing Club Strasbourg Alsace, prévu samedi soir (20h45, Stade de la Meinau) dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne pourrait enregistrer le grand retour de Charles Abi. L'attaquant de 19 ans, blessé au pied depuis presque deux mois, a retrouvé les pelouses de l'Étrat ces derniers jours et postule pour l'affiche face aux Bleu-et-Blanc : "On fera un point avec lui aujourd'hui", a indiqué Claude Puel, en conférence de presse.

L'entraîneur des Verts a ensuite donné des nouvelles de Gabriel Silva, touché à l'entraînement hier selon Le Progrès et qui reste très incertain pour cette rencontre : "On verra. Il a toujours une douleur au pouce du pied et une autre ligamentaire. Il avait de plus pris une semelle...", a-t-il révélé. William Saliba, qui a repris l'entraînement hier, Yohan Cabaye, Kévin Monnet-Paquet, Franck Honorat, Romain Hamouma et Wahbi Khazri ne seront, quant à eux, pas de la partie.