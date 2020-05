ASSE - Clap de fin repoussé pour Perrin ?

Légende de l'AS Saint-Etienne, son club de toujours, Loïc Perrin (34 ans) envisageait sérieusement de mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison 2019-2020. En fin de contrat en juin prochain, le capitaine stéphanois souhaitait raccrocher les crampons après la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain, sauf que ses plans ont été bouleversés par le coronavirus. Alors que des discussions avaient déjà débuté pour lui permettre d'occuper un poste au sein de l'organigramme stéphanois, le défenseur central réfléchirait désormais à rempiler d'une saison afin de vivre une vraie fin, sur le terrain.

"C’était clair dans sa tête. On était déjà en train de discuter des modalités de découverte des différentes aspects du club, financiers et marketing, depuis plusieurs semaines. Loïc m’a dit l’autre jour qu’il venait de réaliser que sa carrière risquait de se finir sur rien, sur un classement dessiné dans un bureau. Il n’y a pas de stress. On va en parler tranquillement" a déclaré Xavier Thuillot pour Le Progrès.