ASSE - Claude Puel : "On a été punis contre le cours du jeu"

Battue 2-3 par le RC Lens, l'AS Saint-Etienne a payé cher ses erreurs individuelles. C'est, du moins, le point de vue de Claude Puel, l'entraîneur stéphanois, en conférence de presse. Le technicien n'a pas caché sa déception concernant le résultat du match...

"On aurait mérité par rapport à notre prestation technique et notre investissement au moins le partage des points. Mais on n'a pas su être efficace. On a bien débuté, pose le jeu. On prend un but en négociant mal la profondeur puis un second en perdant un ballon dans notre camp. On a pêché et on a été puni contre le cours du jeu. Mais on ne s'est pas liquéfié. Il y a eu gâchis sur les trois derniers matches. On n'a pas su concrétiser quand on aurait du le faire. Il faut se concentrer sur nous et pas sur l'adversaire, mais prendre des points, avant de conclure fermement sur la question du maintien. Vous pensez que ça me fait plaisir d'être là ? Ça veut dire quoi tirer la sonnette d'alarme ? Ça fait longtemps qu'on sait qu'on joue le maintien" a-t-il déclaré.