ASSE - Claude Puel : "On n'a pas existé"

Claude Puel, l'entraîneur de Saint-Etienne, a passé une soirée catastrophique face à l'Olympique Lyonnais. Le technicien, impuissant sur le banc, n'a pas réussi à contrer la furie lyonnaise dans la défaite 5-0 des Stéphanois. Après la rencontre, le coach a tenté d'expliquer la rencontre au micro de Téléfoot.

"Expliquer ? C'est difficile mais simplement il y a un résumé. On ne peut pas exister en concédant 4 buts sur coup de pied arrêtés. À parti de là, on s'est très vite mis en difficulté. On a une belle première situation d'entrée, dès l'entame du match, après on n'a pas su être dense. ils ont été meilleurs que nous techniquement en première mi-temps notamment. (...) Ces buts sur coup de pied arrêtés nous ont fait très mal" explique-t-il. "La préparation du match tronquée ? On a été très très perturbé avec beaucoup de degrés de formes différent. Même pour ce match il a fallu composer l'équipe de départ, les rentrées. On souhaite passer entre les gouttes, arriver à faire un match qui ressemble à ce qu'on peut faire. Mais là on n'a pas existé, notamment sur les coups de pied arrêtés. Les quelques actions, ce n'était pas suffisant pour espérer quelque chose même si c'est vrai que la préparation n'a pas été optimale".