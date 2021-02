ASSE - Claude Puel "déçu" et "frustré" par la défaite concédée à Lorient

Après cinq matches de rang sans défaite (3 victoires, 2 nuls), les Verts de l'AS Saint-Etienne ont renoué avec le mauvais goût de la défaite en se faisant renverser par le FC Lorient (2-1, analyse et notes), ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1. Au sortir de cette défaite, qui fait reculer son équipe à la seizième place du classement (30 points), Claude Puel, l'entraîneur ligérien, s'est dit "déçu" et "frustré".

"On avait le match en main, mais on s'est mis à subir. Lorient nous a mis sous pression, a su se projeter. On n'a pas eu assez de maîtrise et on était à la merci du but égalisateur, qui est arrivé après un superbe coup-franc. Je suis déçu, frustré, car la première mi-temps était solide et on menait à la marque. Avec un peu plus de justesse, on aurait même pu marquer un 2ème but. Après, on a trop reculé sur nos bases", a estimé le tacticien forézien, et d'ajouter : "Cela fait mal, car on leur offre le deuxième but. C'est dommage de ne pas ramener au moins un point, surtout quand on mène au score. On a beaucoup couru, défendu, mais on a été pauvres dans le jeu. On restait sur une série intéressante. On doit réagir à domicile contre Lens lors du prochain match, qui sera très important".