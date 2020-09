ASSE - Claude Puel a quelques regrets

L'AS Saint-Etienne a été rattrapée, in-extremis, par le FC Nantes (2-2) ce dimanche soir. Le club stéphanois, qui sortait d'une belle victoire à Marseille, reste tout de même deuxième de Ligue 1, à égalité de points avec Rennes (1er). Claude Puel a tenu à féliciter ses joueurs en conférence de presse malgré les deux points perdus dans les dernières minutes.

"C'était évident qu'avec 3 matches en une semaine et 2 déplacements consécutifs, on allait manquer d'essence. Je félicite mes joueurs parce qu'ils ont tout donné dans les conditions difficiles. On a essayé d'être acteurs, de jouer notre jeu. On n'a pas pu le faire pendant tout le match. Il nous a manqué un peu de maîtrise" regrette Puel. "Un point, c'est pas mal mais quand on voit le scénario, on se dit qu'on est un peu déçus. On a touché la possibilité d'aligner une 4e victoire en menant 2-0. On s'est montré compétiteurs. Avec un peu plus de fraîcheur, peut-être qu'on aurait pu mieux gérer cette fin de match. On s'est battus avec nos armes d'aujourd'hui. On a essayé, continuellement, d'entreprendre quand on le pouvait. On a tout donné, on n'a pas de reproches particuliers dans ces circonstances. Il faut maintenant préparer le gros challenge face à Rennes."