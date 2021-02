ASSE - Claude Puel affiche sa déception après l'élimination des Verts en Coupe de France

L'AS Saint-Etienne s'est inclinée (1-0) ce jeudi face à Sochaux et se retrouve éliminée dès les 32èmes de finale de la Coupe de France. Au delà de la défaite face à une équipe de seconde division, les Verts étaient finalistes de la compétition la saison dernière et cette élimination prématurée passe mal pour Claude Puel.

"C'est une grosse déception, ça ne fait pas plaisir de se faire éliminer d'entrée. Ça fait mal car ce n'est pas mérité. On a fait de bonnes choses sur un terrain difficile, malheureusement on a offert une situation à cette équipe qui en a profité. Avec 21 tirs et 11 arrêts du gardien, les stats montrent qu'on a entrepris, qu'on a fait de bonnes choses. J'ai vu beaucoup de choses positives, notamment de la part de mes jeunes joueurs" a déclaré l'entraineur stéphanois en conférence de presse.