ASSE - Claude Puel affiche sa satisfaction après une victoire prometteuse

Grâce à une belle prestation collective et un doublé de Romain Hamouma, l'AS Saint-Etienne a dominé le FC Lorient (2-0, résumé et notes), ce dimanche après-midi à l'occasion de la 2ème journée de Ligue 1. À l'issue de cette victoire, Claude Puel, l'entraîneur des Verts, a profité de son passage en conférence de presse pour féliciter ses joueurs.

"Je suis satisfait du résultat et heureux pour les joueurs. (...) Il a fallu préparer un premier match, la finale de Coupe de France, pour le 24 juillet et devoir se projeter sur un deuxième match officiel plus d'un mois après. Et ensuite, nous ne jouons plus pendant deux semaines. Nous avons terminé comme nous avons pu, avec des crampes. Mais il y a eu des choses intéressantes", a indiqué le technicien ligérien devant les médias, intimement convaincu que son équipe peut encore faire beaucoup mieux : "Ce groupe a besoin de confiance. Il y a une bonne dynamique et des promesses. Il y a eu de la fébrilité mais aussi de bonnes séquences. Nous avons parfois manqué de gestion. Le groupe doit être récompensé pour sa préparation estivale. J'attends toujours plus car je sais que ce groupe, à qui il faut laisser du temps, a un vrai potentiel et peut faire mieux par rapport à ce que je vois aux entraînements", a-t-il conclu.