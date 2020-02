ASSE - Claude Puel attend beaucoup plus de ses hommes face à l'OM

Fessée par Metz (3-1) dimanche, l'AS Saint-Etienne va devoir se relever ce mercredi, à domicile, face à l'Olympique de Marseille (23ème journée). Pour cette rencontre, Claude Puel attend logiquement beaucoup plus de ses hommes, notamment au niveau de la concentration et de la motivation.

"Marseille est deuxième du championnat. La concentration et la motivation devront être plus importantes demain que dimanche. Marseille, c’est une belle affiche. La motivation va venir d’elle même, les joueurs ont envie de ce type de rencontre. Il faut regarder où l’on se situe. Ce n’est pas un manque d’ambition. Il n’y a pas de suffisance à avoir. Il va falloir cravacher pour remonter. On n’a pas d’autres ressources que d’être à fond dans nos matchs" a-t-il lâché.