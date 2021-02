ASSE - Claude Puel avant Rennes : "On jouera crânement notre chance"

Quinzième du classement (26 points) et sur une série de trois matches de rang sans défaite (2 victoires, 1 nul), l'AS Saint-Etienne se mesurera au Stade Rennais FC, cinquième (38 points), ce dimanche après-midi lors de la 25ème journée de Ligue 1. Une affiche évoquée en conférence de presse par Claude Puel, l'entraîneur forézien. Ce dernier ne s'attend pas à une partie de plaisir en Bretagne, face à une formation de très grande qualité.

"Ils sont très haut dans le classement. Comme nous, ils sont éliminés de Coupe de France. Ils ont beaucoup de joueurs de qualité avec beaucoup d’investissement sur le plan offensif. Je ne sais pas si on peut comparer nos deux effectifs sur la qualité intrinsèque. Ils ont un coup de moins bien pour concrétiser sur une période mais s’ils sont en haut du classement, c’est qu’ils ont les joueurs pour faire les différences. Je ne me fais pas de soucis pour eux", a indiqué le technicien ligérien, qui veut faire bonne figure sur la pelouse du Roazhon Park : "On jouera crânement notre chance, tout simplement. J’espère qu’on produira du jeu et qu’on aura des situations comme ces derniers temps".