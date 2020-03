ASSE - Claude Puel cherche des points positifs

L'AS St-Etienne s'est inclinée sans combattre dimanche à Lyon (2-0), mais Claude Puel a tout de même su présenter des points positifs à cette défaite dans le derby, en conférence de presse après la rencontre. "Sur le match, on a des situations, on se procure deux occasions en première période, ensuite il y a ce second acte bien meilleur", a souligné l'entraîneur stéphanois. "On prend un but sur coup de pied arrêté, c'est dommage. Même si on a eu des décisions vidéos favorables, on aurait pu revenir dans ce match. On a tout donné mais on n'a pas été récompensés, car on n'a pas su convertir nos occasions (...) La leçon de ces 45 minutes, c'est qu'on est capable de montrer un autre visage. On est allé les chercher plus haut, on a mis plus de pressing, Charles (Abi) est bien rentré, il nous a apporté du poids et on a eu des situations."

Puel admet néanmoins que "subir comme ça, ce n'est pas possible" et attend une meilleure prestation de ses hommes, jeudi prochain face à Rennes, en demi-finale de la Coupe de France. "C'est sûr qu'il y a beaucoup de déception mais il faut repartir et regarder devant pour cette demi-finale super importante qui arrive jeudi (en Coupe de France contre Rennes). Il faut se servir de ce qu'on a vu ce soir (dimanche) pour mieux démarrer jeudi et se donner les moyens d'être acteurs."