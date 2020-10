ASSE - Claude Puel confirme six forfaits face à Montpellier

Battue lors des quatre dernières journées, l'ASSE tentera de relever la tête face au Montpellier Hérault Sport Club, ce dimanche après-midi (13 heures, Stade Geoffroy-Guichard), lors de la 9ème levée de Ligue 1. Pour cette affiche, les Verts seront encore amoindris. En conférence de presse ce vendredi, Claude Puel, l'entraîneur du club ligérien, a officialisé six forfaits.

"Mathieu Debuchy, Miguel Trauco, Harold Moukoudi, Arnaud Nordin ne seront pas disponibles. Panagiotis Retsos non plus, c'est plus une inflammation qu'une lésion", a indiqué le technicien stéphanois face aux journalistes, et d'ajouter : "Ça évolue bien pour Charles Abi, qui ne devrait toutefois pas être disponible ce dimanche". Gabriel Silva, en phase de reprise, est lui incertain.