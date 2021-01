ASSE - Claude Puel convaincu de la viabilité de son projet pour les Verts

Invaincue depuis sept rencontres en Ligue 1 (6 nuls, 1 victoire), l'AS Saint-Etienne est en gros progrès ces dernières semaines. Si cela ne se concrétise pas encore au niveau comptable, les Verts, 14èmes au classement (19 points), affichent un visage de plus en plus séduisant au fil des sorties. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Claude Puel, l'entraîneur et manager général du club forézien, a rappelé les bases de son projet mais a demandé à nouveau de la patience et de l'indulgence.

"Même quand il y a eu la période de défaites, on a continué à bien travailler, à faire des entraînements de qualité. Je le disais, il y avait un très gros décalage entre ce qu’on faisait en séance et ce qu'on faisait en match. Personne n’a lâché et tout le monde grandit. Quand il y a des absents, le propre c’est d’avoir des solutions. Après si on ne donne pas du temps…", a-t-il indiqué devant les journalistes, et d'étayer ses propos sur l'utilisation de ses jeunes joueurs : "J’entends parfois « il n’a pas encore le niveau », ce n’est pas la réflexion qu’il faut avoir. Des fois c’est bien, des fois c’est moins bien, mais c’est important de donner du temps de jeu, de faire progresser. Ce sera le futur de l’ASSE. Il faut accepter aussi ce genre de choses… Trouver un équilibre, les mettre dans de bonnes situations. Avec les absences, peut-être qu’ils ont été trop nombreux sur certains matches, mais c’est ce qu’on a vécu qui a entraîné ça. Un jour, ça finira par payer".