ASSE - Claude Puel débriefe la première prometteuse d'Adil Aouchiche

Dans leur Chaudron de Geoffroy-Guichard, les Verts de l'AS Saint-Etienne ont logiquement dominé les Girondins de Bordeaux (4-2, résumé), ce samedi après-midi en amical. Pour sa première titularisation avec le club ligérien, Adil Aouchiche (18 ans), débarqué lors du mercato en provenance du Paris Saint-Germain, a fait belle impression avec notamment un but (à découvrir ci-dessous) à son actif. À l'issue de cette large victoire, Claude Puel, l'entraîneur forézien, a débriefé les débuts de son nouveau numéro 17.

"C’est bien qu’il ait à nouveau marqué après le but qu’il avait inscrit avec la réserve. On voit ses qualités et son registre de jeu. Il met de la fluidité dans le jeu et il est capable de donner le dernier ballon comme de marquer lui-même. Il prend ses marques petit à petit avec ses partenaires, c’est bien", a indiqué Claude Puel, sur le site officiel du club.