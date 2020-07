ASSE - Claude Puel défend ses joueurs après les blessures de Mbappé et Kehrer

Claude Puel, l'entraîneur de Saint-Etienne, est revenu en conférence de presse sur la défaite de l'ASSE face au PSG (0-1) en finale de CDF. Le technicien a notamment évoqué le gros combat physique que les Verts ont offert aux Parisiens, avec notamment plusieurs fautes qui ont amené les blessures de Mbappé et Kehrer.

"La faute sur Mbappé ? C’était un engagement sain. Je regrette bien sûr la blessure de Kylian, j’espère qu’elle est légère. Il n’y avait aucune intention de faire mal. L’intention était de jouer le ballon, mais c’est vrai qu’il va trop vite" a-t-il déclaré. "On pense avoir le ballon et puis ils ont un tel coup de rein qu’ils peuvent faire la différence à tout moment. Il faut s’engager mais rester maître de ses gestes et de toute situation. C’est de l’apprentissage, il faut trouver le bon dosage".