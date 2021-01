ASSE - Claude Puel demande le report du derby face à l'OL mais...

Présent en conférence de presse ce mardi, Claude Puel a évoqué la situation sanitaire difficile au sein de l'AS Saint-Etienne. En effet, les Verts sont touchés de plein fouet par le covid-19 puisqu'ils comptabilisent, depuis une semaine, dix cas positifs. Après avoir demandé le report du match face à Strasbourg sans succès, l'entraîneur a réitéré la demande pour le derby face à Lyon ce week-end, sans y croire vraiment.

"On demande le report, bien entendu, mais il y a un règlement et si on ne le respecte pas, on perd le match. On a eu certaines démarches à Strasbourg. On a prévenu toutes les personnes d’autorités et notamment avec le responsable médical de la Fédé. On nous a intimé de jouer le match car il n’y avait pas d’autres solutions à cause du règlement. Tant que l’on avait un gardien et seulement dix joueurs positifs on était obligé règlementairement de jouer. Il en sera de même contre Lyon. J’ai entendu l'entraîneur de Lyon (Rudi Garcia) dire que l’on serait à onze contre onze face à eux. On est dans la compétition et il n’y a pas de mansuétude. Notamment quand un dirigeant de Strasbourg nous appelle en disant qu'ils sont vigilants si on essayait de biaiser. On espère pouvoir récupérer un effectif un peu plus normal afin d’avoir une certaine équité pour disputer nos matchs" a-t-il déclaré.