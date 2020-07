ASSE - Claude Puel dépité par les fake news

Non, il n'y a pas eu d'altercation, d'insultes ou d'échanges houleux entre Claude Puel et son latéral droit Mathieu Debuchy. En conférence de presse en ce début d'après-midi, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a tapé du poing sur la table, tordant le cou à cette fake news révélée et/ou relayée par certains médias.

"Quand on vit ce qu’on vit depuis le début de l’entraînement le 7 juin, et qu’on ouvre le journal ou un téléphone et qu’on voit ces choses-là, ces fake news et tout ce qui s’en suit... Il parait que même à Saint-Etienne, ça arrive. J’en suis toujours étonné, entre ce qu’on vit au quotidien : la bonne ambiance, la qualité de travail, et ce qu’on essaie de traduire de l’extérieur. J’en reste perplexe", a lancé le technicien forézien devant les journalistes.