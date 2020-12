ASSE - Claude Puel donne son avis sur Miguel Trauco

Dimanche dernier, face au Lille OSC (1-1, J12 Ligue 1) Miguel Trauco (28 ans) avait été titularisé dans le couloir gauche de la défense de l'AS Saint-Etienne. Le latéral péruvien avait rendu une copie on ne peut plus solide contre les Dogues. Une partition de qualité qui ne surprend pas outre mesure Claude Puel, l'entraîneur forézien, qui a eu des bons mots pour son numéro 13 en conférence de presse.

"Miguel n’est pas une bonne surprise. Son dernier match a sûrement été le meilleur qu’il ait fait depuis que je suis à l’ASSE. Il a été concentré et appliqué défensivement. On avait travaillé en vidéo avec lui durant la semaine. Il a été intéressant et a apporté de bonnes réponses sur le plan défensif, ce qu’il n’avait pas su faire avant", a indiqué le tacticien ligérien, et d'ajouter : "Il a une bonne relance, et un bon pied. Il est facile sous pression et capable d’avoir le geste juste, parce qu’il est habitué au haut niveau avec sa sélection. Il doit progresser défensivement mais il a montré de bonnes choses contre Lille. À lui de confirmer".