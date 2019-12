ASSE - Claude Puel émet deux regrets après la défaite face au PSG

Claude Puel était évidemment déçu après la gifle donnée à son équipe par le PSG (0-4), dimanche soir en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Mais le coach stéphanois, qui a "bien aimé" la deuxième mi-temps de ses hommes, a émis deux regrets en particulier. L'expulsion de Jean-Eudes Aholou, bien sûr, puisqu'elle est intervenue très tôt dans le match (24ème). Et puis, Puel a aussi mis un bémol sur l'entame de match. "On est resté en place, mais sans être entreprenant, sans pressing ni essayer de les faire douter ou d'emballer le match dès le départ", a déploré le Castrais. "Au contraire, on est resté sur des bases défensives basses, sans pressing ni agressivité pour bien démarrer (...) Si j'ai un regret c'est notre entame qui n'était pas conforme à ce qu'on avait mis en place. Ensuite l'expulsion, parce que contre ce genre d'équipe ça ne pardonne pas."