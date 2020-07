ASSE - Claude Puel envoie un message à ses joueurs avant le PSG

Présent en conférence de presse ce jeudi, à 24 heures de la finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain, Claude Puel a tenu à faire passer un message à ses joueurs. L'entraîneur stéphanois espère que les Verts vont pouvoir se lâcher face à l'ogre parisien.

"Je ne crois pas que l'on ait plus de chance. Je ne pense pas que cela soit un avantage de les jouer maintenant. J'ai retrouvé un groupe avec beaucoup de fraîcheur après le confinement. Il y avait beaucoup d'application. Tout le monde s'est bien comporté même ceux qui ont moins joué" a-t-il déclaré. "On a joué collectivement pendant la préparation. Tout le monde était concerné pour attaquer et défendre. Demain contre le PSG il faudra être performant et courageux. On est pas favori donc l'objectif c'est qu'on se lâche, c'est de s'éclater et d'être à notre niveau et jouer notre va-tout. Il faut être acteur de ce match. Je souhaite que l'on se lâche car on n'a rien à perdre, au contraire."