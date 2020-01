ASSE - Claude Puel espère en avoir fini avec la mauvaise spirale

Interrogé en conférence de presse ce jeudi midi, avant la réception de Nîmes (samedi, 20 heures), l'entraîneur des Verts Claude Puel s'est réjoui de récupérer certains joueurs, dont "Hamouma, Bouanga, Saliba, Silva, M'Vila". Englué à la 15e place du championnat, Saint-Étienne vit une première moitié de saison mitigée et reste sur quatre défaites consécutives en Ligue 1.

"J'espère qu'on rentre dans un cercle vertueux avec bientôt un effectif au complet et qu'on sort de cette spirale qu'on a eue pendant trois mois. On a plus de justesse et de qualité aux entrainements. De voir des joueurs revenir profite à tout le monde. On est porté vers l'avant. Je ne pense pas que beaucoup de clubs ne peuvent se passer de six à sept éléments qui peuvent être importants pour l'équipe".