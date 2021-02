ASSE - Claude Puel est clair : "Jusqu'à preuve du contraire, on joue le maintien"

Sur une belle série de quatre matches consécutifs sans défaite (3 victoires, 1 nul), l'AS Saint-Etienne s'est donnée un peu d'air dans le bas du classement. Installé à la quinzième place (29 points), le club ligérien compte sept unités d'avance sur la position de barragiste, occupée par le FC Nantes (22 points) et onze sur le premier relégable, le Nîmes Olympique (18 points). Mieux, les Verts ont refait leur retard sur l'OGC Nice (14ème, 29 points) et le Stade de Reims (13ème, 29 points), qu'ils affronteront demain après-midi (13 heures, Stade Geoffroy-Guichard) à l'occasion de la 26ème journée de Ligue 1.

Malgré cette embellie, Claude Puel, l'entraîneur forézien, refuse de regarder vers le haut, assurant que son équipe joue - toujours, pour le moment - le maintien : "Même si on a fait une bonne période, l’écart reste le même car tout le monde s’accroche. C’est un championnat difficile, on a en a la preuve. Jusqu’à preuve du contraire, on joue le maintien. On a 14 points minimum à aller chercher. Ça concerne beaucoup de monde, nous et les équipes autour de nous. Il faut batailler et rester concentrés à chaque match. Pour le moment, on est là où on est. Il faut s’extirper de cette zone et il y a du boulot", a rappelé le tacticien stéphanois en conférence de presse.