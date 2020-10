ASSE - Claude Puel est totalement conquis par Yvan Neyou

Arrivé en catimini cet été à l'AS Saint-Etienne, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat (400 000 €) en provenance du Sporting Braga (Portugal), Yvan Neyou est rapidement devenu un titulaire indiscutable des Verts. En conférence de presse hier après-midi, le milieu de terrain de 23 ans (6 matches joués en championnat cette saison, 1 passe décisive) a été couvert d'éloges par Claude Puel, son entraîneur dans le Forez.

"On voit l’importance que Neyou a pris. Il a cette faculté pour ressortir proprement les ballons. C’est sûr qu’on a plus de fluidité avec lui. Oui, je le cite souvent mais même l’adversaire le sait. Il est l’un des joueurs subissant le plus de fautes. C’est un joueur important", a lancé le technicien ligérien devant les journalistes, et d'ajouter : "Il peut performer à plusieurs postes : en piston devant la défense ou en numéro 10. Il est complet, il maintient les équilibres au milieu de terrain".

Sous le charme de son numéro 19, Claude Puel est également fan de l'homme : "Il amène beaucoup de fraicheur et pas simplement physique. Il est très mature, avec beaucoup d’humilité, de réflexions sur le jeu. C’est une belle découverte. Il faut qu’il reste comme ça parce qu’il est très important pour ses coéquipiers, sur le terrain et dans le groupe. C’est un joueur qui sait par où il est passé. Il n’a pas lâché malgré les galères. Il pourra dans le futur faire encore mieux", a-t-il conclu.