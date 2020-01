ASSE - Claude Puel évoque (encore) la LDC

Saint-Etienne s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en disposant de Monaco, mardi soir (0-1), se rapprochant ainsi d'une potentielle finale au Stade de France et d'une accession directe pour la prochaine Ligue Europa. Mais Claude Puel, qui se sait dans une saison de transition, nourrit d'autres ambitions à plus long terme. Comme il l'avait déjà évoqué peu de temps après son arrivée, en fin d'année dernière, l'entraîneur stéphanois a parlé au cours d'une interview chez nos confrères de France Football d'une potentielle qualification en Champions League. "J'aimerais bien que cette équipe joue la Ligue des Champions dans cinq ans. Même si je ne suis plus là et que n'en profite pas."

Puel, qui s'est engagé avec l'ASSE jusqu'en juin 2022, explique comment il compte parvenir à ses fins : par le jeu. "Qu'est-ce qui m'intéresse ? Essayer de challenger les grosses équipes avec des moyens différents et avec certains profils, techniques, pas terminer au milieu du classement avec du jeu direct et un football de combat", prévient-il. "Trouver les joueurs pour accompagner le développement du club et les amener à maturité, comme je l'ai fait à Lille et à Nice, et comme j'avais commencé à le faire aussi à Leicester en deux mercatos, le premier pour réduire l'effectif, le deuxième pour prendre des joueurs techniques à chaque poste. C'est la même idée et la même logique avec Saint-Etienne. Je ne m'arrête pas aux difficultés actuelles et je sais que le défi et l'exigence sont énormes."