ASSE - Claude Puel évoque la blessure de Panagiotis Retsos

Sur la pelouse du Stade de Reims, hier soir lors de la 19ème journée, l'AS Saint-Etienne s'est inclinée (3-1, résumé et notes). Outre cette lourde défaite, les Verts ont également perdu sur blessure (claquage à la cuisse gauche) leur défenseur central grec, Panagiotis Retsos (22 ans, 4 matches joués en championnat cette saison). En conférence de presse, Claude Puel, l'entraîneur ligérien, est revenu sur son choix de faire enchaîner le joueur prêté avec option d'achat par le Bayer Leverkusen, seulement trois jours après son retour d'une pubalgie.

"J'hésitais à le faire débuter. Kolodziejczak étant malade, je n'ai pas pu l'aligner, nous ne sommes pas épargnés. C'était un choix entre Retsos qui sortait d'une bonne prestation contre Paris et Saïdou Sow, beaucoup plus jeune. Dans un match comme ça, on a besoin d'être sur des bases solides. Je ne sais pas combien de temps nous allons perdre Retsos, mais c'est problématique. On va voir ce qu'il est possible de faire sur le mercato", a confié le tacticien forézien.