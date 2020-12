ASSE - Claude Puel fait le point sur la première partie de saison

L'AS Saint-Etienne a clôturé sa première partie de saison sur un match nul contre l'AS Monaco (2-2) ce mercredi lors de la 17ème journée de Ligue 1. Un résultat plutôt honorable pour une équipe qui a traversé un long passage à vide pendant plusieurs semaines. Après un départ tonitruant et sept points pris sur neuf possibles, les Stéphanois ont enchainé une série de sept défaites consécutives. Présent en conférence de presse après le match face aux Monégasques, Claude Puel est revenu sur cette phase aller plutôt délicate.

"Cette première partie de championnat a été compliquée. Compliquée parce qu'on a très bien démarré, on avait une équipe équilibrée et très intéressante, c'était logique de démarrer de cette manière. Après on a été très malheureux, on a perdu des joueurs soit pour Covid, soit pour blessures ou parce qu'ils étaient transférés. Je pense à Mathieu Debuchy, notre capitaine, qui est resté sept semaines de côté et à Yvann Maçon, qui était notre meilleur joueur de ce début de saison et qui s'est fait les croisés. On a eu jusqu'à huit défenseurs sur huit blessés, donc il a fallu faire jouer des milieux latéraux, lancer des jeunes qui n'avaient même pas encore joué avec la réserve. Ça nous a fragilisé, donc on a perdu confiance. Perdu confiance dans notre jeu, perdu confiance que ce soit défensivement ou offensivement. Avec le retour de certains comme Moukoudi, Debuchy ou encore Miguel Trauco, qui est revenu à un bon niveau, ça nous a permis de retrouver une certaine assise défensive, de reprendre confiance et de, de nouveau, refaire des matchs pleins avec du caractère. Et on est dans cette situation où depuis six matchs on est très solide, très costaud, très intéressant. C'est le cap qu'il faut se fixer pour le retour, bien récupérer, garder cette intensité, cette volonté et avoir toujours en tête de vouloir avancer et progresser dans le relâchement pour éviter quelques buts casquettes" a déclaré le technicien de Saint-Etienne.