ASSE - Claude Puel heureux de revoir Hatem Ben Arfa à ce niveau

L'AS Saint-Etienne se déplace à Bordeaux ce mercredi soir à 19 heures dans le cadre de la 15ème journée de Ligue 1. Une rencontre particulière pour les Ultramarines et les Magic Fans car les deux groupes de supporters sont amis depuis plusieurs décennies. Mais ce match sera également les retrouvailles entre Claude Puel et Hatem Ben Arfa. En effet, le technicien stéphanois a dirigé l'international français lorsqu'il était à l'OGC Nice durant la saison 2015-2016. Lors d'un entretien accordé au journal Le Progrés, l'entraineur des Verts a fait part de sa joie de revoir son ancien joueur à un tel niveau chez les Girondins.

"Je serai content de voir Hatem. Il a eu beaucoup de caractère et s’est donné les moyens d’être performant, en s’entraînant seul. Il n’a peut-être jamais été aussi affûté, c’est bien ce qu’il fait à Bordeaux. Je suis très heureux pour lui, il est allé chercher ce qu’il vit et le mérite. S’il n’avait pas aimé le football, il y a longtemps qu’il aurait lâché et accusé le coup. C’est un vrai amoureux du foot, pas un calculateur" a déclaré Claude Puel.