ASSE - Claude Puel joue le maintien

Deuxième défaite consécutive en Ligue 1 pour Claude Puel et les Verts, battus à domicile par l'OM mercredi soir (0-2). Désormais 15e à mi-chemin entre les places européennes (9 points) et la zone rouge (8 points), l'ASSE joue le maintien selon son entraîneur. "On regarde en bas, je le dis depuis un petit moment, parce qu'en plus on a des enchaînements de matchs et ça depuis six mois", a rappelé Puel après la rencontre hier.

Le technicien castrais reste cependant persuadé de l'investissement total de ses joueurs. "Cela fait six mois qu'on enchaîne, qu'on a des blessés, qu'ils reviennent et se re-blessent. On est très sollicité et il y a des moments, comme à Metz (défaite 3-1 dimanche dernier, ndlr), où on ne répond pas présent dans la concentration. Mais globalement je pense que mes joueurs donnent tout ce qu'ils peuvent donner. On peut avoir du déchet, même si je trouve qu'aujourd'hui il y a eu plus de qualité, mais on ne peut pas reprocher à mon groupe de ne pas se battre, de donner, et on va continuer comme ça. On a un match très important à préparer dimanche contre Montpellier. On verra qui est disponible."