ASSE - Claude Puel justifie l'arrivée de Yvan Neyou Noupa

Dans la soirée de jeudi, les Verts de Saint-Etienne ont mis la main sur Yvan Neyou Noupa, jeune (23 ans) milieu de terrain camerounais prêté avec option d'achat par le Sporting Braga. Au sortir du beau succès obtenu contre l'OGC Nice (4-1, résumé), hier soir en amical, Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE, est revenu sur cette transaction, dévoilant le profil de son nouvel élément.

À lire aussi : L'ASSE se renforce avec Yvan Neyou Noupa

"C’est un jeune joueur qui a des qualités techniques très intéressantes. Il a une bonne vision de jeu et une capacité à réaliser des passes cachées qui illustrent un potentiel. Son profil et ses attitudes peuvent apporter un plus au groupe. On essaie de trouver des jeunes qui nous semblent avoir un certain talent et entrent dans notre cadre budgétaire", a indiqué le technicien ligérien dans des propos rapportés par le site officiel du club.