ASSE - Claude Puel justifie la signature définitive d'Yvan Neyou

Débarqué cet été à l'AS Saint-Etienne en provenance de la réserve du Sporting Braga (Liga NOS), dans le cadre d'un prêt avec option d'achat (400 000 €), Yvan Neyou (23 ans) est rapidement devenu indispensable au club ligérien, qui s'est empressé de lever ladite option. Le milieu de terrain est donc désormais lié aux Verts jusqu'au 30 juin 2024. Une vraie satisfaction pour Claude Puel, l'entraîneur forézien, qui ne cache pas son affection pour son numéro 19 (matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 passe décisive).

"C’est bien de montrer à Neyou qu’on a confiance en lui. Il y a de la maturité quand il s’exprime sur le terrain et dans le groupe. C’est un joueur qui aime parler (rires). C’est une découverte, il est frais, plein d’humilité. On est content de lui et on est content de l’accueillir durablement dans le club et dans l’effectif. Ça valide ce qu’il fait depuis le début de saison", a indiqué Claude Puel, et d'ajouter : "C’est une bonne chose, même vis-à-vis des supporters, de ses coéquipiers, il devient quelqu’un d’important. On a jamais assez d’humilité. Ce serait embêtant si ça l’empêchait de se lâcher sur le terrain. Quand on le voit sur la pelouse, il prend ses responsabilités. C’est un joueur qui a une humilité bien placée. De là où il vient, il n’a jamais lâché. Il s’adapte où joueurs avec qui il évolue et au niveau auquel il évolue. Il répond présent".