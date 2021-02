ASSE - Claude Puel justifie la sortie de Lucas Gourna à la mi-temps

Alors qu'il a opéré deux changements à la pause contre Reims ce samedi (1-1), le technicien de l'AS Saint-Étienne Claude Puel a justifié ses choix après la rencontre. Le premier sorti est Wahbi Khazri, qui n'était pas à 100% de ses capacités, le deuxième est Lucas Gourna, pourtant auteur d'une bonne première période. Le coach des Verts a précisé qu'il s'agissait d'un remaniement de son dispositif et non d'une blessure.

"On avait beaucoup de manques et il fallait apporter des réponses avec le banc. J’ai changé de schéma parce qu’on n’avait pas les bonnes réponses. Je voulais aider les joueurs à être plus entreprenants. On a évolué en termes de dispositif mais aussi de joueurs (...) Lucas Gourna ? Il n'était pas touché. Il y a eu un choix tactique pour situer Neyou plus près de la défense pour pouvoir mieux repartir avec le ballon et ajouter des éléments offensifs. Wahbi lui se ressentait d’une cuisse. Il n’était pas à 100% de ses moyens", a confié le technicien stéphanois.