ASSE - Claude Puel l'assure, les Verts seront "prêts" pour le derby

Remis du coronavirus, Claude Puel a lancé le derby retour face à l'OL lors de son passage en conférence de presse. Malgré un effectif amoindri, l'AS Saint-Etienne est prête à retrouver le voisin et rival historique.

À deux jours du second acte du derby de Rhône-Alpes face à l'Olympique Lyonnais, prévu ce dimanche soir (21 heures, Stade Geoffroy-Guichard) en clôture de la 21ème journée de Ligue 1, Claude Puel (59 ans), l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, a fait face à la presse en ce vendredi après-midi. Le technicien, touché par le coronavirus, a d'abord donné de ses plutôt bonnes nouvelles. "Je ne pète pas la forme mais je vais mieux. J'ai été testé négatif", a révélé le tacticien ligérien, avant d'évoquer l'état de santé de son groupe, encore diminué par le covid-19 et quelques petits pépins physiques.

"Il y a deux nouveaux positifs et un joueur négatif. Sept joueurs positifs seront non disponibles. La préparation du match est une gymnastique cérébrale. Les joueurs travaillent par groupes. Après la dernière séance, on verra sur qui on peut compter", a indiqué Claude Puel devant nos confrères et de préciser que Lucas Gourna-Douath et Aïmen Moueffek, touchés à Strasbourg, sont incertains. Malgré toutes ces péripéties, l'entraîneur stéphanois compte bien tout faire pour donner une belle image du club et, accessoirement, prendre des points dans ce derby. L'AS Saint-Etienne, qui pointe à une inquiétante seizième place du classement (19 points), en a cruellement besoin.

"On se projette sur ce derby, on s’est préparés cette semaine dès la première réunion avec les joueurs valides. C'est un derby et on sera prêts. Ce qui m'intéresse c'est de faire plaisir à nos supporters, quelle que soit l'équipe alignée. Je ne veux pas résumer notre quotidien au Covid-19. J'aime voir mon équipe entreprendre et bouger chacun de nos adversaires", a lâché le Castrais, et d'assurer que son effectif sera, quoiqu'il arrive, prêt à en découdre : "On est mobilisés et on le montre d'ailleurs à chaque match même si on est frustrés de ne pas prendre les points qui nous font défaut. Nos jeunes ont du sang vert. On défendra crânement notre chance !"