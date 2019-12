ASSE - Claude Puel n'attend aucun renfort au mercato

Présent en conférence de presse en vue du 8e de finale de Coupe de la Ligue face à Nîmes, Claude Puel en a profité pour évoquer les intentions stéphanoises au mercato hivernal. "Le club n'a pas la surface financière pour faire des investissements. Il n'y aura pas de renfort. Notre mercato, ce sera le retour des blessés. Nous avons déjà un effectif conséquent", a confié l’entraîneur des Verts, réaliste face à la situation financière du club. Pour rappel, des joueurs cadres comme Khazri, Saliba, Hamouma ou Cabaye garnissent encore l'infirmerie de l'ASSE cette semaine.

Il y a quelques jours, Puel avait en revanche émis l'hypothèse de laisser partir des joueurs en manque de temps de jeu. "On écoutera les joueurs qui désirent avoir plus de temps de jeu, et équilibrer l'effectif et le groupe. On verra." Mais, déjà, il ajoutait qu’il ne disposait pas "de marge financière pour faire quoi que ce soit".