ASSE - Claude Puel n'est pour l'heure pas menacé

Après une surprenante et très bonne entame de championnat (3 victoires et 1 nul en quatre journées de Ligue 1), l'AS Saint-Etienne a très, très sérieusement marqué le pas. Le club ligérien, tombé à la maison face à Montpellier dimanche après-midi (0-1), en est désormais à cinq défaites de rang en championnat, et a reculé à la treizième place du classement, bloqué à 10 points. Malgré cette série noire, Claude Puel, l'entraîneur et manager général des Verts, n'est pour l'heure pas menacé.

"C'est toujours l'homme de la situation. Claude est apprécié. C'est un homme droit, intègre, avec de vraies idées. Oui, actuellement, on a quelques difficultés. Mais tout le monde passe par de mauvaises périodes. On va relever la tête", a indiqué un proche de la direction stéphanoise dans les colonnes du quotidien Le Parisien et d'ajouter au sujet du projet mené par le Castrais : "C'est normal que ça prenne du temps". Pour rappel, Claude Puel (59 ans) est sous contrat jusqu'au 30 juin 2022.