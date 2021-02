ASSE - Claude Puel ne cache pas sa frustration

Après avoir accroché le match nul face à Nantes (1-1), Claude Puel, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, s'est montré frustré en conférence de presse. Le technicien est surtout déçu de la première mi-temps des Stéphanois.

"Je suis frustré de la première période que l'on a livrée, ou plutôt que l'on n'a pas livrée. Nous avons été absents dans tous les domaines, très pauvres techniquement et on s'en tire bien de ne concéder qu'un but. La seconde période a été bien meilleure et, en ce sens, le partage des points me paraît équitable. Dans cette période, on a vu de bonnes choses et notamment l'association Hamouma-Modeste même s'il faudra la peaufiner. Concernant Debuchy, il n'y a pas d'inquiétude à avoir et il devrait être apte pour dimanche" a-t-il déclaré.