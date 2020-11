ASSE - Claude Puel ne comprend pas 'l'absence' de son équipe en première période face à Brest

L'AS Saint-Etienne s'est inclinée (4-1) pour la septième fois consécutive lors de cette 11ème journée face à Brest. Au-delà de cette nouvelle contreperformance, cette fois-ci les Stéphanois n'ont rien su proposer en première période et les Brestois en ont bien profité. Les hommes de Claude Puel ont concédé 4 buts en 31 minutes et n'ont jamais montré de répondant. Présent en conférence de presse après la rencontre, l'entraineur de l'ASSE n'a pas pu expliquer une telle prestation de la part de ses joueurs.

"Je n'ai pas trop compris cette première période, notamment sur l'aspect défensif. Comment on a pu être aussi absents ? Autant contre Lyon on avait trouvé beaucoup de solidité et on méritait beaucoup mieux. Autant aujourd'hui, on ne méritait pas grand-chose. Bravo à cette équipe de Brest qui a su consolider après son match de Lille. Mais on leur a grandement facilité les choses. On peut toujours corriger des fautes, des mauvais placements, mais une telle absence, je ne l'explique pas (...). Il ne s'agit pas de se mettre une pression excessive qui amènerait de la fébrilité, de la fragilité, mais une pression positive (...). Le match dimanche contre Lille sera primordial. On essaiera d'être beaucoup plus cohérents que ce soir, ça ne sera pas difficile" a déclaré l'ancien coach de Leicester.