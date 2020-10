ASSE - Claude Puel ne veut pas verser dans le catastrophisme

Malgré une série de quatre défaites de rang en Ligue 1, qui a fait glisser son équipe à la treizième place du classement (10 points), Claude Puel (59 ans), l'entraîneur des Verts, garde pleinement confiance en son groupe quant à un prochain rebond. En dépit des absences et des mauvais résultats, le technicien ligérien ne panique pas et ne souhaite pas verser dans le catastrophisme. Combatif et déterminé, le tacticien forézien, qui n'a pas aimé les amalgames dans certains commentaires "pas respectueux" après le match à Metz, peut même s'appuyer sur un groupe qui lui donne des raisons d'espérer.

"Je ne veux pas qu’on se réfugie derrière nos problème. On doit trouver des solutions. Nos adversaires ne sont pas supérieurs quand on regarde les contenus. Il faut résoudre nos problèmes, notamment dans nos entames. C’est extraordinaire d’avoir un groupe comme ça qui, malgré ce qu’on doit affronter, ne baisse pas la tête. Mais ça ne suffit pas pour l’instant pour faire des résultats. Il faut que l'on soit plus des acteurs. Ces derniers temps, on paye tout argent comptant : dès qu’il y a une situation, il y a but. On ne doit pas l’accepter", a-t-il lancé en conférence de presse.