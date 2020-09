ASSE - Claude Puel parle du choc face à Rennes et du dossier Fofana

Présent en conférence de presse cet après-midi avant le match de Saint-Etienne face Stade Rennais (samedi 17h), l'entraineur des Verts Claude Puel a fait le point sur ce choc de la L1 et le mercato stéphanois.

C'est un duel au sommet ! Saint-Étienne, leader de la Ligue 1, reçoit Rennes son dauphin. Les deux équipes totalisent toutes les deux 10 points après quatre journées de championnat et se retrouvent samedi à Geoffroy-Guichard. "Face à Rennes, le challenge est très haut, surtout avec tout ce qui entoure l’équipe. Il y a tellement d’interrogations sur la fatigue, les blessures, le mercato", a déclaré Claude Puel.

Les blessures parlons-en. Pour ce match le technicien français sera privé de Mathieu Debuchy, Charles Abi et Gabriel Silva. "Il faudra voir pour Yvan Neyou et Wesley Fofana, qui a quelques douleurs récurrentes", a précisé Puel.

Le feuilleton Fofana continue

Absent lors du dernier match de championnat à Nantes, Wesley Fofana (19 ans) n'est toujours pas certain de rester dans le Forez. Le jeune défenseur central affole la Premier League. Pour rappel, Leicester a proposé 32 millions d'euros et hier c'est West Ham qui s'est manifesté en offrant 25 millions d'euros + 11 de bonus.

Interrogé à ce sujet Claude Puel est resté évasif. "Je ne peux rien dire de spécial. On est sur dix les derniers jours. On en voit un peu de partout, ça s’excite. Il y a beaucoup de choses. Ça fait partie de notre vie. Le fait qu’on soit en première ligne au niveau du championnat braque les projecteurs. De part et d’autre, certains peuvent avoir des sollicitations. On devait s’y attendre"