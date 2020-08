ASSE - Claude Puel pointe une grosse incohérence sur le protocole de reprise

Privés de leur match de reprise à Marseille (1ère journée), vendredi dernier, Claude Puel et les Verts attendront dimanche et la réception de Lorient (2e journée), sauf nouveau report, pour démarrer leur saison 2020-2021 de Ligue 1. Une saison que l'entraîneur stéphanois annonce délicate, sur le plan du calendrier, mais pas seulement... Au cours d'une longue interview accordée à France Football, il pointe du doigt une incohérence dans le protocole de reprise du football français, partagé entre les mondes professionnel et amateur. "Les pros sont obligés de se tester régulièrement, mais pas les amateurs. Réglementairement, ce n'est pas possible pour l'instant", constate d'abord Puel, avant d'interroger : "comment fait-on avec l'équipe réserve ou nos U19 qui jouent la plupart du temps contre des amateurs ? Comment fait-on pour faire monter un jeune chez les pros ou le faire redescendre, si à chaque fois il faut le mettre à l'écart pendant sept jours et le retester avant de le réintégrer ? Et puis comment remet-on dans le coup un blessé longue durée avec la réserve alors qu'il a besoin de confiance, de rythme, de sensations ? C'est injouable..."

Puel, qui ne se contente pas d'exposer le problème dans la presse, assure l'avoir porté "à la connaissance de l'UNECATEF et de l'UNFP", les syndicats des entraîneurs et des joueurs professionnels français. Il a même proposé une solution : "j'ai préconisé que les pros supportent le poids financier des tests pour qu'une équipe amateur soit obligée de se tester". Aucun retour ne lui a encore été fait... "Je n'ai pas eu de réponse. Et pas davantage de la Ligue ou de la Fédération. Or, il ne s'agit pas uniquement d'une question de contraintes : c'est la formation à la française qui est en jeu", prévient-il. "Si on ne résout pas rapidement la question, croyez-moi, ça va faire des dégâts."