ASSE - Claude Puel pose un ultimatum à ses dirigeants !

Coup de tonnerre à Saint-Etienne ! Claude Puel, le manager général des Verts, aurait averti ses co-présidents qu'il claquerait la porte au terme de la saison si Roland Romeyer ne se retirait pas de la direction opérationnelle du club.

Comme ses prédécesseurs à l'AS Saint-Etienne, Jean-Louic Gasset et Christophe Galtier pour ne pas les citer, Claude Puel doit composer avec la gestion parfois - souvent - trop intrusive de Roland Romeyer. À en croire L'Equipe, le technicien français de 58 ans, arrivé début octobre aux abords du Stade Geoffroy-Guichard, serait déjà particulièrement agacé par ce chaperonnage, pas du tout à son goût. Le quotidien sportif va même plus loin et révèle que Claude Puel aurait, au cours d'une réunion en petit comité, posé un ultimatum à ses présidents.

Ledit ultimatum est simple et limpide : il quittera le club au terme de l'exercice 2019-2020, en compagnie de Xavier Thuilot, le Directeur Général du club, si Roland Romeyer ne s'éloigne pas définitivement de la direction opérationnelle de l'AS Saint-Etienne. L'entraîneur ligérien, qui possède quasiment les pleins pouvoirs dans le Forez, où il est sous contrat jusqu'en 2022 aurait été entendu. C'est, en tout cas, ce qu'affirme le quotidien sportif, expliquant que le président du directoire aurait accepté cet ultimatum et devrait prendre du recul de manière définitive.